В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС

В секторе Газа в воскресенье, 5 мая 2019, в результате ракетного обстрела Израилем был убит один из командиров правящей партии ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ракетный обстрел убил командира Хамеда Ахмеда Абед Худри, который был ответственным за перевод средств вооруженным группам в секторе Газа из Ирана.

Свидетели событий рассказали, что он был убит в результате воздушного удар по его автомобилю.

Палестинские власти заявили, что это был первым подобным случаем с момента войны 2014 года в секторе Газа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве. В секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила, что они намерены сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен проходить в Тель-Авив заявив, что Израиль неспособен ослабить ограничения на территорию Газы в обмен на спокойствие в преддверии мероприятия.

Напомним, Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа. Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и приказал Армии обороны Израиля усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты