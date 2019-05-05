ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 19:55
В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС
Фото: уничтоежный автомобиль командира ХАМАС (twitter.com/bbryantjones)

Израильская ракета попала в автомобиль одного из командиров ХАМАС

В секторе Газа в воскресенье, 5 мая 2019, в результате ракетного обстрела Израилем был убит один из командиров правящей партии ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ракетный обстрел убил командира Хамеда Ахмеда Абед Худри, который был ответственным за перевод средств вооруженным группам в секторе Газа из Ирана.

Свидетели событий рассказали, что он был убит в результате воздушного удар по его автомобилю.

Палестинские власти заявили, что это был первым подобным случаем с момента войны 2014 года в секторе Газа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве. В секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила, что они намерены сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен проходить в Тель-Авив заявив, что Израиль неспособен ослабить ограничения на территорию Газы в обмен на спокойствие в преддверии мероприятия.

Напомним, Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа. Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и приказал Армии обороны Израиля усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты

В Израиле сообщили о погибшем от ракетного обстрела В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли девять людей
Новости Украины Сектор ГазаХАМАСИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь