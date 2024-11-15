Сексуальне насильство і антисанітарія: що відбувається у спецшколі на Тернопільщині (фото)

Моніторингова група Офісу Омбудсмана, спільно з Національною соціальною сервісною службою та представниками громадських організацій, провела позапланову перевірку Новосільської спецшколі Тернопільської облради. Передумовою візиту стало звернення на гарячу лінію щодо можливого насильства над вихованцями закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посилання на Омбудсмана Дмитра Лубінця та адвокатку і правозахисницю Інну Мірошниченко .

Що виявили перевірки

За даними Омбудсмана, під час перевірки виявлені численні порушення, зокрема:

зафіксовано свідчення дітей про сексуальне насильство

дітей залякують примусовим поміщенням до психіатричного закладу

працівники закладу здійснювали психологічний тиск, ображали та штовхали дітей навіть у присутності моніторів

ліки, зокрема психотропи, видаються без призначення лікарів та діагнозів

відсутні базові документи щодо стану здоров’я дітей, необхідні для їхнього розвитку висновки і плани

у закладі немає фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, як-от логопедів, дефектологів чи масажистів

дітям не надають особисті речі, засоби гігієни та одяг, хоча відповідна гуманітарна допомога у закладі є

умови проживання вимагають термінового ремонту, меблі зламані, а харчування дітей не відповідає нормам – одна з вихованок із алергією часто залишається голодною через відсутність альтернативних страв

У яких умовах живуть діти

Адвокатка оприлюднила фотографії з моніторингового візиту до закладу, на яких зафіксовано кричущі порушення прав дітей.

Зокрема, фото засвідчують антисанітарні умови в туалетах та душових. У туалетах немає кабінок, мила, рушників і навіть туалетного паперу. Гарячу воду подають лише один раз на тиждень, у п’ятницю з 20:00 до 22:00. За словами Мірошниченко, діти вимушені ходити до душових кабінок із єдиною шторкою на всі кабінки.

У так званій ігровій кімнаті, яку показують лише для перевірок, діти ніколи не бувають.

Умови у Новосільській спецшколі (фото: Instagram, Інна Мірошниченко)

Крім того, діти не отримують нормального одягу та взуття. Водночас поруч із кабінетом директора знаходиться закритий склад гуманітарної допомоги.

Умови у Новосільській спецшколі (фото: Instagram, Інна Мірошниченко)

Проблеми не обмежуються лише побутовими умовами. У їдальні дітям замість компоту дають просто гарячу воду, яку називають "компотом". Фото страв свідчать, що діти отримують недостатню й неякісну їжу – замість повноцінного сніданку їм дають шматок хліба з морквою та яйцем.

Харчування у Новосільській спецшколі (фото: Instagram, Інна Мірошниченко)

Значну стурбованість викликає й ставлення персоналу до дітей. За словами дітей, у разі "поганої поведінки" їх відправляють у психіатричну лікарню, де їм роблять ін'єкції сильнодіючих препаратів. Адвокатка зазначає, що такі дії з боку персоналу не фіксуються належним чином, а психотропні препарати можуть застосовуватися безконтрольно.

Крім того, встановлено випадки сексуального насильства між дітьми, найменшій жертві – всього 8 років. Проте жодної медичної чи психологічної допомоги постраждалі діти не отримали. За словами Мірошниченко, наразі намагаються перевести дітей у безпечніші заклади, а також шукають можливість передачі їх під опіку або на усиновлення, якщо це дозволяє їхній правовий статус.

Правоохоронці перевіряють роботу закладу

Через критичність ситуації моніторингова група викликала правоохоронців. Тернопільська обласна прокуратура вже відкрила кримінальні провадження за фактами сексуального насильства, неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконного приміщення дітей до психіатричних закладів та зловживання службовим становищем.