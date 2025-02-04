Секс-скандали в театральних ВНЗ. Після заяв студенток ще один викладач залишив посаду

Режисер і викладач акторської майстерності 70-річний Олександр Балабан, якого днями колишня студентка звинуватила у харасменті і сексуальних домаганнях, більше не працює у Київському національному університеті культури й мистецтв.

Хто і чому звинуватив Балабана

Наприкінці січня колишня студентка Балабана акторка Єлизавета Яковишина зробила публічне зізнання у Facebook про неприйнятну поведінку майстра під час навчального процесу. За її словами, він називав студенток "прост*тутками" і "бл*дями", а ще робив їм "антицелюлітний масаж" без їхньої згоди на це.

"Антицелюлітні масажі (робив) студенткам в окремих аудиторіях, бо у актрис не повинно бути целюліту, а він ще й був експертом-масажистом, і не тільки. Я на ті масажі не потрапила, але от мої однокурсниці були. І ніхто не розумів, що якщо 60+ років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище - це не ок", - написала Єлизавета.

Також вона написала, що Балабан постійно розповідав студентам, "хто з ким повинен зустрічатися і спати". Крім цього, були випадки сексуального домагання.

У коментарях до посту Яковишиної інші колишні студентки майстра також поділились своїм неприємним досвідом навчання у Балабана.

"З перших днів у майстерні Олександра Балабана нас попередили, що на нас чекає жорстка школа. Були різні випадки. Наприклад, під час репетиції, коли я стояла на сцені, режисер без жодного попередження знімав з мене майку. Нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це сприяє розкриттю як акторів. Після мого виступу на посвяті він мене обзивав "дурепою", "шл**ндрою", бо без його погодження вийшла на сцену", - написала Єлизавета Павленко під постом Яковишиної.

Коментарі до посту Яковишиної (скриншот)

Після публічного розголосу про харасмент зі сторони викладача Київський національний університет культуру й мистецтв заявив, що з 3 лютого Олександр Ілліч Балабан у них не працює. Також вони з'ясовуватимуть правдивість заяв, оприлюднених у соцмережах.

"Керівництво Факультету кіно і телебачення не може залишатися осторонь інформації, яка останнім часом шириться соціальними мережами. Керівництвом Факультету ухвалені рішення: зʼясувати правдивість обставин, викладених в мережі. Посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу. Фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів", - йдеться в офіційній заяві.

Що відомо про Балабана

Олександр Балабан працював викладачем акторської майстерності у Київському національному університеті культури і мистецтв з 2010 року, а з 2015 року був завідувачем кафедри акторів кіно. Раніше викладав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого.

Він активно працював у сфері театральної та кінорежисури з 1989 року. Ще під час навчання його часто запрошували співпрацювати з найкращими театрами країни. Зокрема, його вистави йшли у Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка, у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, у Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного, у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки.

Балабан створив понад 70 постановок, отримав низку нагород на вітчизняних та міжнародних фестивалях, а у 2003 році став Заслуженим артистом України.

Звинувачення у сексуальних домаганнях Балабан публічно не коментував.

Олександр Балабан (скриншот ikitb)

Кого ще звинувачують у сексуальних домаганнях

Секс-скандали у театральних ВНЗ розпочалися наприкінці січня, коли колишня студентка 23-річна Софія Сапожник заявила про домагання зі сторони викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру" 48-річного Андрія Білоуса.

Сам режисер ніяк не коментував звинувачення, лише зазначив, що написав заяву до поліції. За кілька днів університет Івана Карпенка-Карого звернуся до Нацполіції, щоб ті перевірили заявлену інформації та надали їй відповідну правову оцінку. На час розслідування Білоуса відсторонили від викладання.

Згодом колектив "Молодого театру" опублікувал заяву із закликом зняти Білоуса із посади директора і художнього керівника, оскільки працівники театру також не раз ставали жертвами домагань зі сторони режисера.

Додамо, що активістам вдалося зібрати свідчення 40 (частина з них анонімні) потерпілих зі звинуваченнями Білоуса у домаганнях.

Андрій Білоус (фото: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого/Facebook)

Після заяви Софії Сапожник студенти театральних навчальних закладів почали масово зізнаватись у тому, як їх також домагались викладачі або ж психологічно знущались з них.

Звинувачення прозвучали в сторону викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, актора і заслуженого діяча мистецтв України 74-річного Юрія Висоцького. За словами колишніх студентів, він обирав собі "улюблених студенток" та без згоди обіймав їх чи мацав за коліна. Також він постійно лякав студентів, що їх відрахує з навчання.

Сам Висоцький заявив, що раніше ніколи не отримував нарікань на методику викладання, такі заяви - "це очорнення університету", а "навчальний процес побудований на зауваженнях".

Юрій Висоцький (скриншот Facebook)

Також у неприйнятній методиці викладання звинуватили актора й викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) 60-річного Лева Сомова. За словами акторки театру ім. Марії Заньковецької Олександри Мироненко, він чинить психологічний тиск, цькує та принижує студентів.

Зокрема, вона поділилась випадком, коли одна студентка не могла зобразити на репетиції здивування, як того вимагав Сомов, тому він їй плюнув в обличчя, аби отримати бажану емоцію. Також він вимагав від студенток, щоб вони худнули. За словами Мироненко, вона через це досі має розлад харчової поведінки.

Сомов поки публічно не коментував ці звинувачення.

Лев Сомов (фото: Facebook/Lev Somov)