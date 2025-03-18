Секс-скандал у театрі: у КМДА пояснили, чому досі не звільнили Білоуса

Департамент культури КМДА не може автоматично відсторонити чи звільнити директора - художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса у зв’язку з відкриттям кримінального провадження. Для цього необхідна ухвала слідчого судді.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Заява КМДА

Днями комісія від КМДА, яка розглядала скарги на Андрія Білоуса та спілкувалась з акторами "Молодого театру", рекомендувала Департаменту культури розірвати контракт із режисером, якщо відомство дійде висновку, що до нього втрачена довіра. Але відомство уже пояснило, що для цього немає законних підстав.

"Департамент культури не має права діяти поза законом. Кодекс законів про працю не передбачає автоматичного відсторонення у зв’язку з відкриттям кримінального провадження", - заявили у Департаменті культури.

Там наголосили, що відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, відсторонення від посади здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням слідчого або прокурора.

Нагадаємо, що 5 лютого Департамент звернувся до Нацполіції з проханням надати інформацію щодо наявності або відсутності кримінальних проваджень стосовно Андрія Білоуса, а також рішень щодо його відсторонення від роботи.

10 березня 2025 року правоохоронці повідомили Департаменту, що отримали заяви від адвокатів колишніх студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого щодо неправомірних дій сексуального характеру з боку Білоуса. Дані про них внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування триває.

У Департаменті наголосили, що здійснюють постійний контроль за дотриманням прав і свобод працівників "Молодого театру". Зокрема, щодо недопущення необґрунтованого зняття з репертуару театру вистав або скорочення показів вистав за їхньої участі, а також збереження рівня заробітної плати.

Додамо, на 20 березня Департамент культури ініціював зустріч з комісією, яка протягом місяця працювала над справою Білоуса. Якщо в матеріалах комісії виявлять інформацію, яка може сприяти слідству, її передадуть поліції.

"В разі отримання правових документів, які підтверджують порушення Андрієм Білоусом норм законів України, зафіксованих у встановленому законодавством порядку, Департамент без зволікань припинить із ним трудові відносини. Або відсторонить на підставі ухвали слідчого судді", - заявили у Департаменті.

Деталі скандалу з Білоусом

У січні 2025 року режисера "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса студентка Софія Сапожник звинуватила у сексуальних домаганнях. Вона стверджувала, що він надсилав їй непристойні повідомлення та вимагав інтимні фото.

Згодом понад 40 осіб анонімно підтвердили схожі випадки. Спочатку університет не коментував ситуацію, але пізніше відсторонив Білоуса на час розслідування. У "Молодому театрі" також певний час зберігали мовчання, проте потім 46 співробітників виступили із закликом звільнити режисера.

4 лютого КМДА заявила, що без рішення суду не може усунути Білоуса з посади. Однак після відкриття кримінального провадження та акцій протесту в Києві й Львові влада відсторонила його на місяць. Втім, 14 березня термін відсторонення завершився, і Білоус повернувся до роботи.

Сам режисер відкидає всі звинувачення, вважаючи їх частиною спланованої кампанії, спрямованої на його усунення та захоплення контролю над театром.