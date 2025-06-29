Секс не головне? Чи може пара бути щасливою без інтимною близькості

Близькість у парі асоціюється передусім із сексом, але не всі стосунки будуються на інтимі. Частина пар живе разом, підтримує одне одного, планує майбутнє - і при цьому повністю або частково відмовляється від сексу.
Чому таке рішення буває свідомим, чи можливе щастя без фізичної близькості, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Безсексуальні (асексуальні) або безінтимні стосунки - це романтичні зв’язки між людьми, у яких відсутній або майже відсутній сексуальний контакт. Це може бути:
Головне, що відсутність сексу не означає відсутність любові чи емоційної близькості. Експерти відзначають, що інтимність має багато форм - спільне життя, дотики, розмови, турбота.
Відповідь не така однозначна, як хотілося б. Бо все залежить від обох партнерів. Секс - це один зі способів проявляти близькість, пристрасть, довіру. Але він не єдина складова стосунків", - пояснює Віталій Курсік.
Бувають ситуації, коли:
Є ще й альтернативні варіанти:
Коли це дійсно працює:
Обопільна згода
Коли обидва партнери підтримують цей формат і партнери чесно проговорили свої очікування.
Без образ та невдоволення
Немає незадоволених потреб або прихованих претензій. Жоден з партнерів не відчуває себе обділеним, пригніченим або відкинутим.
Інші форми близькості
Ніжність, турбота, тепло, обійми, підтримка, увага - все це є у стосунках і може замінити сексуальний контакт.
"Секс - не обов'язкова умова любові. Для когось він важливий, для когось - ні. Якщо обидва у парі на це згодні, то це не трагедія", - каже експерт.
У таких випадках потрібно звернутися за консультаціями - психолога, психотерапевта, коуча, сексолога. Замовчування проблем або їхнє ігнорування призводить до накопичення образ, відчуження та розриву стосунків.
"Щасливі без сексу можуть бути лише ті, хто обидва цього дійсно не хочуть або не ставлять це на перше місце. Але коли бажання у партнерів різні - рано чи пізно це стає проблемою. Секс - це лише один з елементів стосунків, тому без нього цілком можливо збудувати довіру, любов та відданість", - резюмує Віталій Курсік.