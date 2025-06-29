Секс не головне? Чи може пара бути щасливою без інтимною близькості

Близькість у парі асоціюється передусім із сексом, але не всі стосунки будуються на інтимі. Частина пар живе разом, підтримує одне одного, планує майбутнє - і при цьому повністю або частково відмовляється від сексу.

Чому таке рішення буває свідомим, чи можливе щастя без фізичної близькості, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Що таке безсексуальні стосунки

Безсексуальні (асексуальні) або безінтимні стосунки - це романтичні зв’язки між людьми, у яких відсутній або майже відсутній сексуальний контакт. Це може бути:

усвідомлений вибір обох партнерів (наприклад, через релігію або ідеологію)

етап у стосунках (наприклад, після народження дитини, через втому або хворобу)

наслідок орієнтації (один або обидва партнери можуть бути асексуалами)

Головне, що відсутність сексу не означає відсутність любові чи емоційної близькості. Експерти відзначають, що інтимність має багато форм - спільне життя, дотики, розмови, турбота.

Чи може така пара бути щасливою?

Відповідь не така однозначна, як хотілося б. Бо все залежить від обох партнерів. Секс - це один зі способів проявляти близькість, пристрасть, довіру. Але він не єдина складова стосунків", - пояснює Віталій Курсік.

Бувають ситуації, коли:

Один чи обидва партнери мають низький лібідо

Секс втрачений через здоров'я, стрес або психологічні бар’єри.

Є більш висока цінність емоційної, інтелектуальної чи побутової близькості

Стосунки будуються за домовленістю (наприклад, партнери асексуальні чи в зрілому віці)

Є ще й альтернативні варіанти:

Асексуально-романтичні стосунки - без сексу, але з дуже сильним емоційним зв'язком

Стосунки на відстані - інтим можливий зрідка, але в парі є близькість

Альтернативні форми інтиму - сенсорна близькість, спільні ритуали, тілесні практики

Коли це дійсно працює:

Обопільна згода

Коли обидва партнери підтримують цей формат і партнери чесно проговорили свої очікування.

Без образ та невдоволення

Немає незадоволених потреб або прихованих претензій. Жоден з партнерів не відчуває себе обділеним, пригніченим або відкинутим.

Інші форми близькості

Ніжність, турбота, тепло, обійми, підтримка, увага - все це є у стосунках і може замінити сексуальний контакт.

"Секс - не обов'язкова умова любові. Для когось він важливий, для когось - ні. Якщо обидва у парі на це згодні, то це не трагедія", - каже експерт.

А коли не спрацює?

Один партнер хоче сексу, інший - уникає

Тема табуйована і ніхто не говорить про свої переживання

Секс замінюють роботою, дітьми, побутом, але накопичується розчарування

Є невирішені конфлікти у парі й відсутність сексу - не вибір, а проблема

Є сексуальні травми в одного з партнерів

Присутня депресія або тривожний розлад в одного або обидвох партнерів

Сталася зрада і як наслідок - емоційне та фізичне віддалення

У таких випадках потрібно звернутися за консультаціями - психолога, психотерапевта, коуча, сексолога. Замовчування проблем або їхнє ігнорування призводить до накопичення образ, відчуження та розриву стосунків.

"Щасливі без сексу можуть бути лише ті, хто обидва цього дійсно не хочуть або не ставлять це на перше місце. Але коли бажання у партнерів різні - рано чи пізно це стає проблемою. Секс - це лише один з елементів стосунків, тому без нього цілком можливо збудувати довіру, любов та відданість", - резюмує Віталій Курсік.