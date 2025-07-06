Секрети стрункості Мерилін Монро: шокуюча правда про її дієту та тренування

Що їла на сніданок, обід та вечерю Мерилін Монро?

У 1952 році в інтерв'ю журналу Pageant Мерилін Монро сама розповіла про свій типовий сніданок, який для багатьох сьогодні прозвучав би як жарт або шкідлива порада. Її ранковий ритуал складався з двох сирих яєць, збитих у склянці теплого молока.

"Я добре промиваю яйця, розбиваю їх у гаряче молоко, збиваю виделкою і п'ю це, поки одягаюся", - розповідала вона.

Цей дивний напій, за її словами, був джерелом білка і допомагав їй швидко почуватися ситою. Сьогодні ж лікарі та дієтологи категорично не рекомендують вживати сирі яйця через ризик зараження сальмонельозом. Крім того, таке поєднання, особливо без додавання клітковини або складних вуглеводів, не є збалансованим сніданком.

Обід Мерилін також був далекий від різноманітності. Її типовий денний прийом їжі складався з м'ясного стейка або відбивних ягняти, приготованих у брошурці (тобто, дуже швидко і без жиру), та чотирьох-п'яти сирих морквин.

"Я обов'язково їм червоне м'ясо", – пояснювала Монро, посилаючись на необхідність отримання білка.

Морква, за її словами, допомагала їй "гризти її як чіпси". Цей раціон є яскравим прикладом монодієти з високим вмістом білка, дуже обмеженої в інших макро- та мікроелементах. Відсутність складних вуглеводів, різноманітних овочів та здорових жирів робила її харчування вкрай незбалансованим.

Сучасна дієтологія наголошує на важливості різноманітності продуктів для отримання всього спектру вітамінів і мінералів.

Вечеря Мерилін була, мабуть, найменш дивною, але все ж не позбавленою особливостей. Її останнім прийомом їжі часто було гаряче морозиво з помадкою, яке вона дозволяла собі як "винагороду".

"Я дозволяю собі гаряче морозиво з помадкою. Я переконана, що якщо ти добре спиш, то не погладшаєш, навіть якщо будеш їсти великий десерт", - заявляла Монро.

Це переконання, звісно, суперечить усім законам термодинаміки та метаболізму. Хоча невелика порція десерту не є злочином, регулярне вживання висококалорійного морозива щовечора, особливо з високим вмістом цукру та жиру, точно не сприяє стрункості та здоровому метаболізму, якщо не компенсується дуже низьким споживанням калорій протягом дня.

Мерилін Монро та Джейн Рассел (фото: wikipedia.org)

Як тренувалася Мерилін Монро?

Що стосується фізичної активності, Мерилін не була фанаткою виснажливих тренувань у спортзалі. Вона робила акцент на легкі вправи для тонусу м'язів, зосереджуючись на верхній частині тіла та грудях. Її рутина включала підняття невеликих гантелей (по 5 фунтів, близько 2,2 кг).

"Я ніколи не могла звикнути до фізичних вправ. Мені просто не вистачає терпіння на такі заняття, щоб вони займали багато часу", – зізнавалася вона.

Мерилін Монро мала шикарну фігуру (фото: wikipedia.org)

Зірка виконувала серію вправ для грудей: підйоми гантелей над головою, "розведення" гантелей лежачи, що допомагало підтримувати тонус грудних м'язів і, як вважала Мерилін, зберегти красиву форму бюста. Її тренування займало всього близько 10 хвилин на день, і вона виконувала його безпосередньо біля ліжка після пробудження.

Хоча цей підхід допомагав підтримувати м'язовий тонус, його важко назвати повноцінним тренуванням для загальної фізичної підготовки чи контролю ваги в довгостроковій перспективі.