Секрети стрункості Мерилін Монро: шокуюча правда про її дієту та тренування

Мерилін Монро - не просто ікона стилю та краси, а й символ певної епохи, чия фігура досі залишається об'єктом захоплення.
РБК-Україна розповідає, чим харчувалася зірка та що робила для стрункої фігури.
У 1952 році в інтерв'ю журналу Pageant Мерилін Монро сама розповіла про свій типовий сніданок, який для багатьох сьогодні прозвучав би як жарт або шкідлива порада. Її ранковий ритуал складався з двох сирих яєць, збитих у склянці теплого молока.
"Я добре промиваю яйця, розбиваю їх у гаряче молоко, збиваю виделкою і п'ю це, поки одягаюся", - розповідала вона.
Цей дивний напій, за її словами, був джерелом білка і допомагав їй швидко почуватися ситою. Сьогодні ж лікарі та дієтологи категорично не рекомендують вживати сирі яйця через ризик зараження сальмонельозом. Крім того, таке поєднання, особливо без додавання клітковини або складних вуглеводів, не є збалансованим сніданком.
Обід Мерилін також був далекий від різноманітності. Її типовий денний прийом їжі складався з м'ясного стейка або відбивних ягняти, приготованих у брошурці (тобто, дуже швидко і без жиру), та чотирьох-п'яти сирих морквин.
"Я обов'язково їм червоне м'ясо", – пояснювала Монро, посилаючись на необхідність отримання білка.
Морква, за її словами, допомагала їй "гризти її як чіпси". Цей раціон є яскравим прикладом монодієти з високим вмістом білка, дуже обмеженої в інших макро- та мікроелементах. Відсутність складних вуглеводів, різноманітних овочів та здорових жирів робила її харчування вкрай незбалансованим.
Сучасна дієтологія наголошує на важливості різноманітності продуктів для отримання всього спектру вітамінів і мінералів.
Вечеря Мерилін була, мабуть, найменш дивною, але все ж не позбавленою особливостей. Її останнім прийомом їжі часто було гаряче морозиво з помадкою, яке вона дозволяла собі як "винагороду".
"Я дозволяю собі гаряче морозиво з помадкою. Я переконана, що якщо ти добре спиш, то не погладшаєш, навіть якщо будеш їсти великий десерт", - заявляла Монро.
Це переконання, звісно, суперечить усім законам термодинаміки та метаболізму. Хоча невелика порція десерту не є злочином, регулярне вживання висококалорійного морозива щовечора, особливо з високим вмістом цукру та жиру, точно не сприяє стрункості та здоровому метаболізму, якщо не компенсується дуже низьким споживанням калорій протягом дня.
Що стосується фізичної активності, Мерилін не була фанаткою виснажливих тренувань у спортзалі. Вона робила акцент на легкі вправи для тонусу м'язів, зосереджуючись на верхній частині тіла та грудях. Її рутина включала підняття невеликих гантелей (по 5 фунтів, близько 2,2 кг).
"Я ніколи не могла звикнути до фізичних вправ. Мені просто не вистачає терпіння на такі заняття, щоб вони займали багато часу", – зізнавалася вона.
Зірка виконувала серію вправ для грудей: підйоми гантелей над головою, "розведення" гантелей лежачи, що допомагало підтримувати тонус грудних м'язів і, як вважала Мерилін, зберегти красиву форму бюста. Її тренування займало всього близько 10 хвилин на день, і вона виконувала його безпосередньо біля ліжка після пробудження.
Хоча цей підхід допомагав підтримувати м'язовий тонус, його важко назвати повноцінним тренуванням для загальної фізичної підготовки чи контролю ваги в довгостроковій перспективі.
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В матеріалі використані такі джерела: Daily Mail, WomensHealth, Wikipedia.