На секретаря горсовета Борисполя завели дело за избиение активиста

На секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка завели дело за избиение активиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что полиция расследует уголовное дело в отношении нападения Годунка на общественного активиста в здании Бориспольского горсовета 29 августа. Действия секретаря квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений.

Также в полиции добавили, что в ходе допроса свидетелей, просмотра записей и проведения следственных экспериментов в действиях Годунка усматриваются признаки хулиганских действий, в связи с чем дело переквалифицировали на хулиганство.

На данный момент материалы указанного уголовного дела направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщение о подозрении.

Напомним, ранее Styler сообщал, что Годунок избил общественного активиста и переселенца из Луганска Игоря Петровскиса. Пострадавший записал обращение к Владимиру Зеленскому, Арсену Авакову и СБУ с просьбой не оставлять инцидент без внимания.

Во время инцидента Годунок якобы кричал, что Борисполь - это его город и приезжим в нем не место. Стоит отметить, что полиция узнала об этом происшествии из социальных сетей.

Отметим, в июле 2019 года Годунок стал фигурантом еще одного скандала, когда во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал его из помещения.