Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению национальной безопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов со стороны Украины, ЕС и НАТО.

Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, на полуострове "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности".

Он заявил, что среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".

Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров.