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Секретарь СНБО: со стороны России ведется дипломатично-вакцинная игра

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 17:59
Секретарь СНБО: со стороны России ведется дипломатично-вакцинная игра Фото: российская вакцина от коронавирус (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Россия ведет "дипломатично-вакцинную игру", навязывая свою вакцину от коронавируса другим странам, в то время, как уровень прививки в самой РФ является очень низким.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью "Укринформу".

"Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то она прежде всего осуществляла бы прививки своего населения. Тем временем уровень вакцинации в России весьма низок. Можем утверждать, что со стороны России ведется дипломатично-вакцинная игра", - подчеркнул Данилов.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V". Предварительная оценка вакцины началась с учетом результатов лабораторных и клинических исследований "Спутника V" на взрослых.

Ожидается, что предварительная оценка будет продолжаться, пока регулятор не получит все необходимые научные доказательства безопасного использованию "Спутника V".

В то же время Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины. На сегодня "Спутник V" утвержден в Венгрии, Словакии и Чехии. Нужна еще одна страна, чтобы Брюссель начал централизованные переговоры.

Также сообщалось, что Молдова зарегистрировала три вакцины от COVID, в том числе "Спутник V". До этого в Черногории началась вакцинация российским препаратом.

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