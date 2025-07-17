Секрет форми Тома Круза: розкриваємо дієту зірки, на якій він чудово схуд

Том Круз - жива легенда Голлівуду, який, здається, не підвладний часу. У свої 60 з гаком років він продовжує виконувати карколомні трюки, демонструючи неймовірну фізичну форму та моложавий вигляд.

РБК-Україна розповідає, завдяки якій дієті актор чудово схуд та залишається у неперевершеній формі.

На якій дієті сидів Том Круз

Основою дієти Тома Круза є низьковуглеводний раціон з високим вмістом білка. Цей підхід допомагає ефективно спалювати жир, підтримувати м'язову масу та забезпечувати стабільний рівень енергії без різких стрибків цукру в крові.

Замість того, щоб покладатися на швидкі вуглеводи (хліб, паста, солодощі), організм вчиться використовувати жири як основне джерело енергії. Високий вміст білка забезпечує ситість, підтримує відновлення м'язів після інтенсивних тренувань і допомагає уникнути переїдання.

Том Круз в шикарній формі (фото: instagram.com/tomcruise)

Ще одна вражаюча деталь: зірка споживає лише 1200 калорій на день. Це досить низький показник, який зазвичай асоціюється з інтенсивним схудненням. Проте для Тома, з його шаленим ритмом життя та постійними фізичними навантаженнями на знімальному майданчику, це дозволяє підтримувати суху м'язову масу та феноменальну витривалість.

Ця унікальна дієта, за чутками, була розроблена самим Девідом Бекхемом - ще однією іконою спорту та стилю, який відомий своїм педантичним ставленням до фізичної форми.

Том Круз та Бред Пітт (фото: instagram.com/tomcruise)

Які продукти входять до раціону Тома Круза?

Раціон актора базується на свіжих, цільних продуктах, з мінімальною обробкою:

Білок

Це основа кожного прийому їжі. Том Круз віддає перевагу нежирним джерелам білка:

Курка та індичка

Запечена, на грилі або приготована на пару.

Риба та морепродукти

Особливо жирні сорти риби, такі як лосось (джерело омега-3), а також тунець, тріска, креветки.

Яйця

Важливе джерело повноцінного білка.

Яловичина

Нежирні шматки.

Зелені овочі

Велика кількість зелених овочів є невід'ємною частиною його харчування. Вони забезпечують організм клітковиною, вітамінами та мінералами без зайвих вуглеводів.

Листові салати

Рукола, латук, шпинат.

Здорові жири

Вони необхідні для функціонування організму, засвоєння вітамінів і підтримки відчуття ситості.

Авокадо

Джерело мононенасичених жирів.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа, лляне насіння (у помірних кількостях через вміст вуглеводів).

Оливкова олія

Для заправки салатів та приготування їжі.

Фрукти

У помірних кількостях, переважно з низьким вмістом цукру.

Ягоди

Полуниця, чорниця, малина (багаті антиоксидантами та відносно низьковуглеводні).