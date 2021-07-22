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С сегодняшнего дня в столице вакцинироваться от COVID-19 могут все желающие, - Кличко

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Киев, Четверг 22 июля 2021 16:34
С сегодняшнего дня в столице вакцинироваться от COVID-19 могут все желающие, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в начале заседания Киевсовета.

"В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Министерство здравоохранения официально объявило о пятом этапе вакцинации. Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi.me. Вакцины есть на выбор - CoronoVac / Sinovac Biotech или Spikevax Moderna, которые предоставляет Минздрав Украины", - сказал Кличко.

Он отметил, что столица - первая в стране по темпам вакцинации и призвал киевлян делать прививки.

"Подчеркну, что Киев - первый по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала вакцинальной кампании в столице сделали почти 653 тысяч прививок. Из них первую дозу вакцины получили 434,5 тысячи человек. Полностью иммунизированных - более 218,3 тысячи человек. Только прошедшие сутки в Киеве сделали почти 21,3 тысячи прививок. И я призываю всех киевлян позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку от коронавируса. Потому что сегодня, как вы знаете, мир готовится к следующей волне пандемии, которую прогнозируют уже в начале осени", - отметил Виталий Кличко.

Кличко также добавил, что с сегодняшнего дня, с 22 июля, вакцинироваться можно в центре вакцинации, работающем на базе МВЦ. А завтра, с 23 июля, - во всех пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

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