Уже более 100 тысяч уколов. Сегодня в Украине сделали 11800 прививок от COVID

19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. Сейчас общее количество прививок превысило отметку в 100 тысяч.

Об этом министр здравоохранения України Максим Степанов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что в результате Украина с начала кампании по вакцинации перешла отметку в 100 тысяч вакцинированных. По словам министра, в дальнейшем в Украине будет увеличиваться количество уколов.

"Кстати, у нас за сегодняшний день 11800 (прививок от коронавируса - ред.). Это я впервые объявляю эти данные", - сказал Степанов.

Отметим, по состоянию на утро 19 марта в Украине всего было привито 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.

18 марта сделали 10 959 прививок от коронавируса (все первая доза). Это было впервые с начала вакцинации, когда привили более 10 тысяч человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, в ближайшее время ежедневное количество прививок от COVID-19 значительно увеличится.

Как пояснил Степанов, вакцинация ускорится за счет того, что она разворачивается каскадным путем.

Министр отметил, что темпы вакцинации действительно отстают от того плана, который был доведен местной власти, но количество прививок ежедневно увеличивается.