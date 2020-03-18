Заседания Кабмина будут транслировать
Сегодня состоится открытое заседание Кабмина. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыклий на своем Telegram-канале.
Министр отметил, что заседания будут транслировать.
"Наша задача - обеспечить перевозку граждан к объектам критической инфраструктуры, социальным объектам, от аэропортов - домой", - написал он.
Напомним, на прошлой неделе на заседании Кабинета министров при участии президента Владимира Зеленского было принято решение о проведении открытых заседаний правительства. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что введение онлайн-заседаний правительства являются важными мерами с целью ограничений собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.
Ранее заседание Кабмина было закрытым, а результаты заседания объявлял глава правительства уже на брифинге.
Напомним, вчера парламент одобрил закон о поддержке плательщиков налогов на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. За документ проголосовали 359 парламентариев.