Сегодня в регионы развезут первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer

Прививки этой вакциной в Украине начнут делать 18 апреля из Киевской области. В остальных регионах вакцинация этим препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.

Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

За хранение вакцины будет отвечать частная логистическая компания "Фармасофт". Препарат должны хранить в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60 до -80 градусов.

На региональные склады вакцину будут привозить каждую неделю.

На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до +2 +8 градусов флаконы с вакциной ежедневно выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов.