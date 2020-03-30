Сегодня Рада рассмотрит кадровые изменения в Кабмине и законы по COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы планируют сменить Емца и Уманского в Кабмине

Верховная рада на внеочередном заседании 30 марта рассмотрит некоторые законопроекты по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Украине, изменения в Госбюджет на 2020 год и кадровые изменения в Кабинете министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

В частности, депутаты планируют рассмотреть законопроект №3279 о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, а также законопроект №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Также на повестке дня законопроекты №3275 об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19, и проект закона №3271 по криминализации вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

Кроме этого будут рассмотрены кадровые перестановки в Кабмине. В частности, освобождение Игоря Уманского с должности министра финансов и назначении на эту должность Сергея Марченко, а также освобождение Ильи Емца с должности министра здравоохранения и назначении на эту должность Максима Степанова. Ольгу Богуславец планируют назначить министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отметим, что в повестке дня отсутствуют законопроекты о рынке земли и банках. Ранее президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.