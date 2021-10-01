Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Разумков. Covid. Газ
В прямом эфире 1 октября обсудим:
• «Слуга народа» vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?
• Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
• Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?
О конфликте Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, новой волне коронавируса, а также тарифах на газ в наступающем отопительном сезоне поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение «Батькивщина»;
Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Владимир Гройсман, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана»;
Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии «УДАР»;
Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии «Пропозиция»;
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;
Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в Украине.
Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра;
Тарас Жиравецкий, врач-эпидемиолог;
Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 г. Киева
Они говорят, а решает народ.