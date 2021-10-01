ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Разумков. Covid. Газ

Новина українською →
Пятница 01 октября 2021 11:45

В прямом эфире 1 октября обсудим:

• «Слуга народа» vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?

• Нужна ли Украине обязательная вакцинация?

• Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

О конфликте Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, новой волне коронавируса, а также тарифах на газ в наступающем отопительном сезоне поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение «Батькивщина»;

Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Владимир Гройсман, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана»;

Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии «УДАР»;

Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии «Пропозиция»;

Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;

Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в Украине.

Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра;

Тарас Жиравецкий, врач-эпидемиолог;

Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 г. Киева

Они говорят, а решает народ.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных