Седокова вызвала бурную реакцию сети откровенным фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Поклонники засыпали артистку комплиментами

Анна Седокова в социальной сети Instagram призналась, что ни один интервьюер не узнал правды о ее жизни. И что уже более месяца артистка не планирует общаться с поклонниками через "посредников" в виде различных комментариев СМИ и интервью. О том, как украинская певица будет связываться со своими поклонниками, она рассказала в своей крайней публикации. К публикации артистка опубликовала фотографию, на которой показала свои соблазнительные формы.

Певица заявила, что уже более месяца они не пользуется PR-услугами.

"Уже как месяц, я живу без PR. Почти месяц я не назначаю никакие сьемки и почти ни на что не соглашаюсь. Странновато, конечно, ведь почти за 15 лет работы мы всегда плечо об плечо работали с талантливыми ребятами, которые соединяли меня с прессой, назначали сьемки, придумывали интервью. Я не сосчитаю, сколько у меня обложек за этими самыми плечами, наверное, тысячи. А интервью о личной жизни и моем пути, наверное, сотни, да у меня и правда нестандартная история. Нестандартное понимание жизни и я ровно столько раз оказывалась сукой в ваших глазах, сколько же и ангелом. Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду", - призналась Седокова.

Анна Седокова в Instagram показала длинные ноги (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка рассказала, что пока она будет общаться со своими поклонниками "без посредников".

"А пока говорить за меня будет моя #МУЗЫКА И мой Инстаграм. Пока мы будем близко-близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я #люблю", - добавила певица.

Седокова в Instagram рассказала о жизни без PR (скриншот: instagram.com/annasedokova)

В комментариях также отметили, что Анна Седокова давала одному из изданий интервью, которое до сих пор не было обнародовано: "помнишь я у тебя 2 года назад брала интервью? Мы так и не выпустили ;)))".

Также поклонники похвалили внешний вид певицы:

Фото просто ШИКАРНЕЙШЕЕ!!! Нереальное

Ну просто бомба. Аня, ТЫ ВСЕ КРУЧЕ И КРУЧЕ!!!! Восхищаюсь!! Фото огонь.

Ждуууу.

Невероятно красиво.

Отлично получилось.

Молодец и умничка, Люблю ТЕБЯ.

Какие красивые ноги.

Ух ты какой сногсшибательный образ. Огонь.

Реакция сети (скриншоты: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что ранее Анна Седокова вызвала споры кардинальными переменами во внешности.