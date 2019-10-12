Седокова вызвала бурную реакцию сети откровенным фото

Поклонники засыпали артистку комплиментами
Анна Седокова в социальной сети Instagram призналась, что ни один интервьюер не узнал правды о ее жизни. И что уже более месяца артистка не планирует общаться с поклонниками через "посредников" в виде различных комментариев СМИ и интервью. О том, как украинская певица будет связываться со своими поклонниками, она рассказала в своей крайней публикации. К публикации артистка опубликовала фотографию, на которой показала свои соблазнительные формы.
Певица заявила, что уже более месяца они не пользуется PR-услугами.
"Уже как месяц, я живу без PR. Почти месяц я не назначаю никакие сьемки и почти ни на что не соглашаюсь. Странновато, конечно, ведь почти за 15 лет работы мы всегда плечо об плечо работали с талантливыми ребятами, которые соединяли меня с прессой, назначали сьемки, придумывали интервью. Я не сосчитаю, сколько у меня обложек за этими самыми плечами, наверное, тысячи. А интервью о личной жизни и моем пути, наверное, сотни, да у меня и правда нестандартная история. Нестандартное понимание жизни и я ровно столько раз оказывалась сукой в ваших глазах, сколько же и ангелом. Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду", - призналась Седокова.
Анна Седокова в Instagram показала длинные ноги (фото: instagram.com/annasedokova)
Артистка рассказала, что пока она будет общаться со своими поклонниками "без посредников".
"А пока говорить за меня будет моя #МУЗЫКА И мой Инстаграм. Пока мы будем близко-близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я #люблю", - добавила певица.
Седокова в Instagram рассказала о жизни без PR (скриншот: instagram.com/annasedokova)
В комментариях также отметили, что Анна Седокова давала одному из изданий интервью, которое до сих пор не было обнародовано: "помнишь я у тебя 2 года назад брала интервью? Мы так и не выпустили ;)))".
Также поклонники похвалили внешний вид певицы:
Реакция сети (скриншоты: instagram.com/annasedokova)
Напомним, что ранее Анна Седокова вызвала споры кардинальными переменами во внешности.