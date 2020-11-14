Уже седьмая страна: в Греции обнаружили коронавирус у норок

В Греции обнаружили коронавирус на двух норковых фермах. Это уже седьмая страна, где зафиксировали заражение коронавирусом среди норок.

Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства Греции, пишет Reuters.

Вирус, который обнаружили у животных, не был мутировавшим штаммом, который встречался в Дании и Нидерландах. Однако власти страны решили уничтожить 2,5 тысячи животных, чтобы остановить эпидемию.

В министерстве сельского хозяйства Греции подсчитали, что в стране может быть до сотни тысяч норок. Отмечается, что торговля мехом имеет глубокие исторические корни в стране.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины отреагировали на новый коронавирус у норок. Вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но она может иметь последствия для эффективности вакцин от COVID-19.

Напомним, в Дании обнаружено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Уже в 7 странах мира обнаружили этот коронавирус у норок.

Также случаи коронавируса на норковых фермах обнаружили в Нидерландах, Испании, Италии, Швеции и США.