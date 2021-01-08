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Сделал "COVID-прививку" 92-летней женщине: в Британии разыскивают мошенника

Автор: Дмитрий Левицкий

В Британии правоохранители разыскивают мошенника, который сделал фейковую прививку от коронавируса 92-летней женщине. Злоумышленник взял с женщины почти 220 долларов за якобы дозу вакцины.

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Об этом сообщает телеканал BBC.

Как рассказала женщина, мошенник сделал укол "похожим на дротик орудием". Доподлинно неизвестно, какое именно вещество злоумышленник ввел женщине, но медики побочных эффектов у нее не обнаружили.

Сейчас злоумышленника разыскивает британская полиция. Его скорейшее задержание, как отметили в полиции, является очень важным, поскольку мошенник требует деньги от людей и может подвергнуть опасности жизни британцев.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Британии подчеркнули, что вакцинация от коронавируса является бесплатной в Соединенном Королевстве и представители министерства никогда не будут запрашивать банковские реквизиты у пациентов.

Напомним, в конце декабря Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами от коронавируса. Правоохранители рассказали о появлении в соцсетях фиктивных объявлений о продаже вакцин от COVID-19.

Добавим, по состоянию на 25 декабря в Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 600 тысяч граждан. Вакцинация британцев от коронавируса началась 8 декабря.

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