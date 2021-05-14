В SCM заявили, что коррупция во власти - это "рак для экономики"

Об этом написала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в колонке для "Интерфакс-Украина".

"Коррупция - главный экономический враг Украины, чёрная дыра, пожиратель будущей стоимости и экономики в целом, и ее ключевых активов. Именно коррупция разъедает все государственные институты, людей, справедливость, само государство. Согласно независимым расчетам Украина ежегодно теряет от 500 до 950 млрд грн из-за коррупции", - написала Емченко.

По ее словам, SCM на сегодня - один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Доля бизнесов SCM в ВВП Украины составляла в 2014 году 3.9 %, вклад в налоги страны - 5%, инвестирование в основные фонды (CAPEX) превышает 10%.

"Мы платим больше налогов, чем другие. И инвестируем в разы больше, чем другие. Развиваем страну и ее экономику не словами, а поступками. Это даёт нам все основания считать себя одним из крупнейших важнейших элементов украинской экономики. Который живет и работает по законам Страны и в ее интересах, который платит легальные зарплаты, перечисляет государству все установлены законом налоги - полностью и в срок", - подчеркнула Емченко.

И, по ее словам, это дает SCM право ожидать от власти мер, способствующих экономическому развитию, настаивать на антикоррупционных реформах, способных кардинально улучшить инвестиционный климат в стране.

"Коррупция - это не только препятствие экономического развития, но и скрытый коррупционный налог, уплачивать который бизнес не должен. Ведь любое повышение налогов без устранения коррупции в государственных органах становится своего рода данью, которая оседает в карманах чиновников", - отметила Емченко.

Она подчеркнула, честный бизнес заинтересован в Украине без коррупции, только в этом случае он может развиваться и развивать страну.

"Политики должны иметь общую цель с бизнесом - успешную Украину. Честному бизнесу выгодна Украина без коррупции. SCM - прежде всего. Чем меньше в Украине коррупции, чем сильнее институты - тем больше украинская экономика, тем выше капитализация украинских компаний, тем реальнее светлое будущее украинской экономики, тем сильнее будет Украина", - резюмировала Емченко.