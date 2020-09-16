В Счетной палате назвали риски при трате средств из Фонда COVID-19

Кабмин в начале карантина упростил процедуры закупок, необходимых для противоэпидемических мероприятий. Однако, неконкурентные закупки не могут гарантировать качественных поставок.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией".

Он назвал в пример, когда респираторы могут закупать по 18 гривен за штуку и 160 гривен за штуку, хотя уровень защиты одинаковый.

"Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и тому подобным. И эти вопросы требуют детального изучения. А порядок осуществления закупок за счет выделенных из фонда средств требует пересмотра", - считает он.

По его словам, решения о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 должны основываться на детальных и качественных расчетах, содержать четкие условия использования средств. Счетная палата планирует проверить эффективность расходования средств Фонда, но уже в 2021 году.

Напомним, в Раде считают, что нехватки средств в Фонде COVID-19 быть не должно.

РБК-Украина писало, почему из коронавирусного фонда на дороги пошли почти 35 млрд гривен.

Также сообщалось, что из Фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств - 34,7%.