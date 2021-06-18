Счетная палата назвала среднюю стоимость вакцины от COVID-19 в Украине

Средняя стоимость вакцины от COVID-19 со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, составляет 276 гривен. Всего за бюджетные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин.

По это сообщает пресс-служба Счетной палаты .

Как отмечается в сообщении, Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд гривен, еще 2,6 млрд гривен остаются неиспользованными. До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19.

Из 7,9 млрд гривен средств 7,8 млрд гривен уплачено за закупку вакцины, 41 млн гривен - шприцов; 3,8 млн гривен - раствора и 18 млн гривен - контейнеров для сбора медицинских отходов.