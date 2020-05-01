Счета Кивы арестованы, а у премьера России подтвердили коронавирус: новости за 30 мая

Счета нардепа Ильи Кивы арестованы после суда о клевете в отношении Гандзюк , в Одессе с балкона многоэтажки выпал местный депутат, у премьера России подтвердили коронавирус. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 30 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти заявили, что стране не угрожает пик заболеваемости, но на майские праздники лучше оставаться дома и соблюдать карантин.

За сутки в Украине заразились коронавирусом 540 человек, среди них 87 медицинских работников и 45 детей. За все время пандемии в стране зафиксировано 10406 заражений, 261 летальный случай и 1238 выздоровевших.

В Одессе с балкона многоэтажки выпал местный депутат

В Одессе сегодня возле 16-этажного дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным правоохранителей, тело 49-летнего мужчины обнаружили возле дверей шестнадцатиэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция считает, что мужчина выпрыгнул с балкона на 13-м этаже.

Лавров: министры констатировали выполнение 1 из 9 пунктов соглашений в Париже

На сегодняшней встрече в нормандском формате министры констатировали выполнение только 1 из 9 пунктов парижских соглашений. Об этом на брифинге по итогам видеоконференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также стало известно, что у президента РФ Владимира Путина исключают участие США в нормандском формате. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают росСМИ. Он заявил, что привлечение США к переговорам даже не обсуждается.

НАПК остановило госфинансирование партии "Слуга народа"

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (НАПК) остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК.

Счета Кивы арестованы после суда о клевете в отношении Гандзюк

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на счета нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Ильи Кивы в рамках принудительного исполнения решения суда по иску отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сказал РБК-Украина источник в Исполнительной службе.

В частности, 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть свои обвинения в адрес Екатерины Гандзюк. Отметим, ранее он обвинил ее в коррупции в эфире телеканала "Эспрессо". Речь идет о его заявлении о том, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета".

Экс-руководству Минобороны объявили подозрение в деле Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования дела бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского объявило подозрение экс-замминистра обороны Игорю Павловскому.

Павловского подозревают в причастности к закупке грузовиков "Богдан" по завышенным ценам.

Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки

Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка.

В Египте произошел теракт, погибли и пострадали военные

В Египте 30 апреля произошло нападение на солдат на Синайском полуострове, которое привело к гибели 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, египетские солдаты стали мишенью во время передвижения на бронетранспортере, который был взорван. Взрыв произошел к югу от небольшого городка Бир аль-Абд.

Сильные ливни: синоптики ошарашили прогнозом погоды на май

Погода в Украине в мае удивит своими перепадами. Синоптики прогнозируют резкое повышение температуры, жару и сильные ливни. Большая часть месяца будет сухой и знойной, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, две недели в середине мая будут засушливыми и осадков не будет продолжительное время. Жара накроет Украину уже в конце первой декады месяца.