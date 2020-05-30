Счастлива и влюбленная: невеста Виктора Павлика сделала признание о свадебном путешествии

Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова сообщила новости об их долгожданной свадьбе, дата которой то и дело переносится ввиду различных причин и обстоятельство. Так, карантин подкорректировал чаяния пары и в отношении путешествия, к котором будущие молодожены также основательно готовятся.

25-летняя возлюбленная знаменитого украинского певца призналась, что такое радостное событие может даже и не состояться в этом году.

Так, девушка на своей странице в Instagram рассказала, что пока же - до середины августа - когда рассчитывают торжественно сыграть свадьбу - тешит себя теплыми мыслями о морском побережье и далеком курортном пляже.

"Пока наше с Виктором Павликом свадебное путешествие переноситься на неопределенный срок, может даже на следующий год, буду вспоминать нашу с ним счастливую Грецию", - написала она.⠀

Репьяхова также опубликовала чувственное фото в легком пляжном наряде в полосатой свободной юбке и светлом топе. Девушка снялась на фоне морских волн, шезлонгов и лежаков на песке за спиной.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Подписчики невесты Павлика осыпали ее комплиментами и приободрили восхищенными комментариями.

Хрупкая, милая очень хорошенькая

Красавица!

Пусть сбудется все, что задумали

Наверняка. Ты счастлива и влюбленная. От тебя исходит мощная энергия любви!

Огооо... жаль, но все впереди!

Крутое фото, так на море захотелось

Красивое платье!

Милая и приятная девушка

Фото: скрин комментариев instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали о том, что невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, как певец не верил в нее и даже изначально не хотел брать к себе на работу, но девушка набралась опыта и доказала, что справиться с должностью концертного директора.

Также недавно Екатерина Репьяхова раскрыла подробности знакомства с певцом и судьбоносной встречи.