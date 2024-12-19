СБУ зірвала замовне вбивство полковника та свідка у справі про хабар у 1 мільйон доларів

Зазначається, що весною 2024 року група зловмисників звернулася до офіцера Головного слідчого управління СБУ із пропозицією неправомірної винагороди в обмін на сприяння у рейдерському захопленні видобувної компанії у Вінницькій області.

Відомо, що полковник, замість згоди на незаконну оборудку, одразу доповів про це керівництву. Згодом причетних до злочину затримали.

Проте, перебуваючи в слідчому ізоляторі, організатор угруповання спробував уникнути покарання через усунення головного свідка.

Повідомляється, що для цього він розпочав пошуки кілера серед арештованих злочинців, які мали зв’язки на волі. Замовник обіцяв надати всю необхідну інформацію про свідка, включаючи адресу проживання та маршрути пересування, а також заплатити виконавцю 50 000 доларів після скоєння злочину.

СБУ вчасно викрила злочинні плани, задокументувала їх і зупинила на етапі підготовки.

Завдяки оперативним діям українських спецслужб вдалося захистити життя свідка та заблокувати діяльність угруповання.

Зловмиснику вже повідомлено про нову підозру у підготовці до вчинення замовного вбивства (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

При цьому, раніше його дії було кваліфіковано як пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ).

"За новими фактами зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)

Нагадаємо, що вчора, 18 грудня, співробітники СБУ проводили безпекові заходи у центрі Києва. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.