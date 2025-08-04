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СБУ зірвала спробу теракту біля адмінбудівлі у Дніпрі: затримано російську агентку

Фото: СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабному теракту у прифронтовому Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка планувала підірвати адмінбудівлю одного з правоохоронних органів у центрі міста.

За даними слідства, 29-річна жінка з Вінниці, раніше наркозалежна, потрапила до поля зору російських спецслужб під час пошуків "легких грошей" у Telegram.

Після вербування вона була направлена до Павлограда, де отримала саморобний вибуховий пристрій (СВП).

 
Фото: СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра (t.me/SBUkr)

Далі агентка переїхала до Дніпра, де орендувала квартиру та проводила розвідку поблизу цілі. Вона облаштувала тайник із вибухівкою і передала координати кураторам.

План передбачав, що інший виконавець має забрати СВП, закласти його біля будівлі правоохоронців і активувати вибух.

СБУ запобігла загрозі - вибуховий пристрій вилучили та знешкодили, а жінку затримали на спробі втечі з міста.

Зловмисницю затримали на блокпосту, коли вона намагалася виїхати маршруткою до Одеси.

Що загрожує

Їй повідомлено про підозру за готування до терористичного акту за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що бійці СБУ викрили російського агента серед бійців Сил оборони. Чоловік готував "прорив" ворога у Харківській області.

Нещодавно СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який працював співробітником Центрального апарату НАБУ. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віктора Гусарова.

Також НАБУ повідомило про викриття посадовця СБУ на рекордному хабарі. Бюро відкрило матеріали справи щодо посадовця СБУ, якого підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів за знищення частини матеріалів справи про переправлення за кордон військовозобов’язаних.

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