СБУ зірвала спробу теракту біля адмінбудівлі у Дніпрі: затримано російську агентку

За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка планувала підірвати адмінбудівлю одного з правоохоронних органів у центрі міста.

За даними слідства, 29-річна жінка з Вінниці, раніше наркозалежна, потрапила до поля зору російських спецслужб під час пошуків "легких грошей" у Telegram.

Після вербування вона була направлена до Павлограда, де отримала саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Фото: СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра (t.me/SBUkr)

Далі агентка переїхала до Дніпра, де орендувала квартиру та проводила розвідку поблизу цілі. Вона облаштувала тайник із вибухівкою і передала координати кураторам.

План передбачав, що інший виконавець має забрати СВП, закласти його біля будівлі правоохоронців і активувати вибух.

СБУ запобігла загрозі - вибуховий пристрій вилучили та знешкодили, а жінку затримали на спробі втечі з міста.

Зловмисницю затримали на блокпосту, коли вона намагалася виїхати маршруткою до Одеси.

Що загрожує

Їй повідомлено про підозру за готування до терористичного акту за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.