СБУ зірвала спробу теракту біля адмінбудівлі у Дніпрі: затримано російську агентку
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабному теракту у прифронтовому Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка планувала підірвати адмінбудівлю одного з правоохоронних органів у центрі міста.
За даними слідства, 29-річна жінка з Вінниці, раніше наркозалежна, потрапила до поля зору російських спецслужб під час пошуків "легких грошей" у Telegram.
Після вербування вона була направлена до Павлограда, де отримала саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Далі агентка переїхала до Дніпра, де орендувала квартиру та проводила розвідку поблизу цілі. Вона облаштувала тайник із вибухівкою і передала координати кураторам.
План передбачав, що інший виконавець має забрати СВП, закласти його біля будівлі правоохоронців і активувати вибух.
СБУ запобігла загрозі - вибуховий пристрій вилучили та знешкодили, а жінку затримали на спробі втечі з міста.
Зловмисницю затримали на блокпосту, коли вона намагалася виїхати маршруткою до Одеси.
Що загрожує
Їй повідомлено про підозру за готування до терористичного акту за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).
Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше стало відомо, що бійці СБУ викрили російського агента серед бійців Сил оборони. Чоловік готував "прорив" ворога у Харківській області.
Нещодавно СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який працював співробітником Центрального апарату НАБУ. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віктора Гусарова.
Також НАБУ повідомило про викриття посадовця СБУ на рекордному хабарі. Бюро відкрило матеріали справи щодо посадовця СБУ, якого підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів за знищення частини матеріалів справи про переправлення за кордон військовозобов’язаних.