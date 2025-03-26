СБУ зірвала спробу подвійного теракту біля ТЦК у Тернополі : затримано агентів РФ

СБУ затримала російську агентурну пару, яка готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі. Зловмисники планували вибухи для масових жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Служба безпеки України (СБУ) вчергове успішно зірвала спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в західних областях країни. У результаті спецоперації було затримано російську агентурну пару, яка готувала два вибухи біля Тернопільського ТЦК.
Фото: Служба безпеки України
Терористи планували здійснити подвійний вибух: спершу підірвати службове авто, припарковане біля ТЦК, а потім, коли на місце події прибудуть екстрені служби, спрацювати другу вибухівку.
Метою цього акту було не лише завдати масових втрат серед мирних громадян, але й ліквідувати своїх агентів, як "зайвих свідків".
За даними СБУ, виконати завдання для російських спецслужб вирушили двоє мешканців Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка.
У пошуках грошей на наркотики вони звернулися до Телеграм-каналів, де їх завербував російський агент. Відповідно до його інструкцій, пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.
Агенти орендували квартиру, де зберігали два саморобних вибухових пристрої, оснащених додатковими елементами ураження - гайками, а також електронними засобами дистанційного підриву.
Фото: Служба безпеки України
СБУ вдалося вчасно виявити та нейтралізувати агентів на початковому етапі підготовки теракту. Після документування їхніх злочинних дій, обох затримали, коли вони прямували до місця запланованого вибуху.
Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Операція була проведена СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що співробітники служби безпеки України (СБУ) затримали ворожого агента, якого ворог планував "втемну" підірвати біля територіального центру комплектування (ТЦК) у Кривому Розі.
Також на території ТЦК у місті Кам'янець-Подільський стався теракт. Підрив скоїв чоловік, він загинув, а четверо осіб отримали поранення. Серед постраждалих два лікарі ВЛК, військовослужбовець та співробітниця ТЦК.
Водночас, у військових частинах, установах та закладах Сухопутних військ ЗСУ посилили охорону. Таке рішення ухвалили на тлі хвилі підривів у ТЦК.
Крім того, раніше ми писали, що з початку року в Україні скоєно вже дев'ять диверсій у ТЦК і відділеннях поліції. Яка мотивація у терористів, як їх вербують спецслужби РФ і що з ними відбувається в підсумку, - у матеріалі РБК-Україна.