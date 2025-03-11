СБУ затримали "на гарячому" агентку ФСБ при спробі здійснити теракт поблизу поліції

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю рф, яка намагалася здійснити теракт у Миколаєві 7 березня 2025 року. За завданням ворога, дівчина мала залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП) поблизу обласного управління поліції.

Як стало відомо в результаті розслідування, зловмисниця повинна була непомітно залишити вибухівку, замасковану під побутовий пакет. Окупанти планували дистанційно підірвати пристрій разом із фігуранткою, використовуючи її як "витратний матеріал".

Фото: Служба безпеки України

Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедію вдалося запобігти. Зловмисницю затримали "на гарячому" при спробі здійснити теракт. Вона прибула до місця події на таксі, маючи при собі вибухівку та мобільні телефони для зв'язку та активації пристрою.

Під час обшуку на місці події правоохоронці вилучили вибухівку з запалювальною сумішшю, а також два мобільні телефони. Один із гаджетів мав бути використаний для дистанційного підриву, а інший - для зв’язку з поплічниками.

Фото: Служба безпеки України

Встановлено, що дівчина потрапила під вплив окупантів, коли шукала додаткові заробітки через Телеграм-канали. Там їй запропонували гроші за співпрацю і надали чіткі інструкції для виконання терористичної операції.

Зараз затриманій висунуто підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на теракт). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Захід проведено за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.