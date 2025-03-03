СБУ затримали агентів РФ, які готували теракти в чотирьох областях України

Протягом вихідних, завдяки злагодженій роботі СБУ, Нацполіції та прокуратури, було запобігано чотирьом терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення російських спецслужб.

За попередніми даними, вибухи та підпали планувалося здійснити в Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях. Усі підозрювані затримані, а російському сценарію вдалося запобігти.

Київщина

На Київщині СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб рф, який готував підрив одного із військових у місті Буча.

Фото: Служба безпеки України

31-річний рецидивіст із Ірпеня, який раніше мав судимість за розбій, виготовив саморобну бомбу і для її активації досліджував графік дня та маршрути пересування військового. Зловмисника затримали безпосередньо перед здійсненням злочину.

Львів

У Львові кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, запланованих біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також Головного залізничного вокзалу. 23-річний агент з Київщини, який погодився співпрацювати з ворогом за гроші, доставив вибухівку на визначені локації.

Російські спецслужби планували ліквідувати його після виконання завдання, однак СБУ своєчасно викрило змову і затримало агента на місці.

Чернігів

СБУ та Нацполіція викрили поплічника російських спецслужб, причетного до підготовки терактів в Чернігівській області.

Фото: Служба безпеки України

Зловмисник мав виготовити вибухівку для підриву військовослужбовців ЗСУ та інших силовиків, а також підпалити будівлю одного з районних ЦНАПів. Під час обшуків у затриманого були знайдені мобільні телефони з доказами вчинених злочинів.

Вінниця

На Вінниччині СБУ та Нацполіція нейтралізували групу підпалювачів, які спалили релейні шафи сигналізації, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці. Виконуючи завдання ворога, зловмисники передавали фото та відео своїх злочинів російському куратору.

Фото: Служба безпеки України

Всі затримані отримали підозри за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, диверсію, терористичні акти та незаконне поводження зі зброєю і вибухівкою.

СБУ закликає громадян бути пильними та не піддаватися на ворожі провокації. Ті, хто добровільно повідомлять про спроби вербування, звільняються від відповідальності, тоді як зловмисники, які погоджуються на виконання ворожих завдань, можуть провести все життя за ґратами.