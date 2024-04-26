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СБУ затримала торговців російськими гранатометами й автоматами. Зброю передадуть ЗСУ (фото)

П'ятниця 26 квітня 2024 15:36
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СБУ затримала торговців російськими гранатометами й автоматами. Зброю передадуть ЗСУ (фото) Архівне фото: СБУ затримала торговців російськими гранатометами (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в низці областей України затримали торговців російською зброєю. Тепер гранатомети й автомати передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Полтавська область

Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося продати арсенал бойових гранат та автоматичну зброю.

Щоб знайти покупців, фігуранти використовували особисті зв'язки серед криміналітету. Співробітники СБУ затримали організатора та двох учасників банди на спробі збуту бойових засобів ураження.

Житомирська область

Також спецслужба викрила трьох торговців зброєю в Житомирській області. Зловмисники пропонували своїм клієнтам цілий арсенал трофейних засобів ураження.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Під час обшуків у фігурантів вилучили автомат Калашникова та реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва", - повідомила СБУ.

Також виявлено понад 20 бойових гранат і велику кількість патронів до стрілецького озброєння.

Зброю передадуть бійцям ЗСУ

СБУ оголосила підозру місцевому жителю, який хотів продати понад пів кілограма пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Крім того, він намагався реалізувати дві бойові гранати та майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ.

У спецслужбі уточнили, що торговці нелегально вивозили зброю з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту.

Затримання торговців зброєю в Україні

Українські правоохоронці на постійній основі виявляють осіб, які незаконно продають зброю. Частину цієї зброї зловмисники вивозять із лінії фронту.

У січні правоохоронці в Дніпрі затримали банду, яка торгувала зброєю. Суми за товар коливалися від 5 тисяч до 120 тисяч гривень.

Через місяць правоохоронці знову затримали групу торговців, які намагалися реалізувати трофейну зброю. Йдеться про російські гранати, снайперську гвинтівку та БРДМ.

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