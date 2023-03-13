СБУ затримала колаборанта-рецидивіста, який намагався втекти з Херсона до Придністров’я

"Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник "здавав" каральним загонам окупантів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.

Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України.

"За свою "лояльність" отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації "особливий статус", який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом. Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам", - розповіли в СБУ.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця. Там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував "варіанти" нелегального виїзду за межі України.

Втім, контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і своєчасно затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.