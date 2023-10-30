СБУ затримала "чорних зброярів": хотіли продати бандитам гранатомети з вибухівкою

У трьох областях України правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу, які планували продати криміналітету кулемети, гранатомети, снайперську зброю та вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Зловмисників спіймали в результаті комплексних заходів у Вінницькій, Миколаївській та Закарпатській областях.

У спецслужбах уточнили, що "чорні зброярі" намагалися продати бандитам зброю та боєприпаси, знайдені в деокупованих районах на півдні та сході країни.

Яка зброя і де намагалися продати

У Вінницькій області було затримано фігуранта, який підготував до продажу цілий арсенал "трофейної" зброї та боєприпасів на загальну суму 3 мільйони гривень, зазначили в СБУ.

"Встановлено, що зловмисник скуповував пошкоджені зразки засобів ураження через спеціалізовані інтернет-платформи, а потім відновлював їхні бойові властивості та підшукував клієнтів для збуту", - йдеться у публікації.

Зокрема, додали у спецслужбах, фігурант намагався продати російський АК-12 та снайперську гвинтівку Драгунова майже за 300 тисяч гривень.

У Закарпатській області було затримано голову місцевої громадської організації, який зберігав в авто знайомого ручний кулемет Дегтярьова з патронами.

"Також, за наявними даними, крім нелегального зберігання зброї фігурант ймовірно причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ", - повідомили у СБУ.

Наразі розглядається версія, що фігурант інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб таким чином приховати сліди злочину, додали правоохоронці.

У Миколаївській області було виявлено чергову схованку з бойовими засобами поразки. Його облаштували у складському приміщенні на території місцевого гаражного кооперативу.

"Власником" арсеналу виявився місцевий житель, який звозив у схованку зброю та боєприпаси з місць колишніх боїв на території регіону.

Що чекає на фігурантів

На цей час всім затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Їм загрожує до 7 років ув'язнення. Нині фігуранти під вартою.

Що буде з вилученою зброєю

У СБУ додали, що всю зброю, вибухівку та боєприпаси мають намір передати на потреби Збройних Сил України.