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СБУ затримала чиновницю ЦНАПу в Києві, яка закликала вбивати українців у соцмережах

Фото: СБУ затримала чиновницю ЦНАПу в Києві, яка закликала вбивати українців (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала чиновницю Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). В мережі вона створила аккаунт, де під псевдонімом "Альона Донская" закликала знищувати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Серед іншого вона закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ.

Також любителька "руського миру" виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. "Інформприводи" брала з пропагандистських ресурсів РФ.

На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, СБУ затримала російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні Одеської області. Зрадником виявився мешканець міста Рені, завербований спецслужбами РФ після початку повномасштабного вторгнення.

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