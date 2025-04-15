Ховали вибухівку в термоси з шурупами для терактів у Вінниці. СБУ затримала агентів ГРУ

Служба безпеки України (СБУ) запобігла серії вибухів у Вінниці, викривши та затримавши агентурну групу російського ГРУ.

Три підозрюваних - дві жінки та один чоловік, співпрацюючи з російськими спецслужбами, планували здійснити терористичні акти, намагаючись підірвати автівку Збройних Сил України та адміністративну будівлю поліції.

Як повідомили в СБУ, агенти, вербовані через телеграм-канали з пошуку "легких грошей", приїхали до Вінниці, орендували квартиру і отримали два саморобні вибухові пристрої (СВП).

Фото: Служба безпеки України

Перший вибух мав відбутися біля автівки військових, яку планували підривати дистанційно через телефонний дзвінок. Однак СБУ вчасно виявила ворожу діяльність і затримала агенток, коли вони готувалися до підриву.

Виготовленням вибухових пристроїв займався місцевий житель, 33-річний чоловік, який заклав вибухівку в термоси, а також додав шурупи для посилення вибухової сили.

Після цього планувалося здійснити другий вибух біля райвідділу поліції. Однак завдяки оперативним діям СБУ, ці плани були зірвані.

Під час обшуків у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ.

Зловмисників повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.