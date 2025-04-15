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Ховали вибухівку в термоси з шурупами для терактів у Вінниці. СБУ затримала агентів ГРУ

Вівторок 15 квітня 2025 10:35
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Ховали вибухівку в термоси з шурупами для терактів у Вінниці. СБУ затримала агентів ГРУ Фото: СБУ викрила агентів РФ у Вінниці, що готували підірвати авто ЗСУ та поліції (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували підрив автомобіля ЗСУ та адмінбудівлі поліції у Вінниці. Спецоперація зірвала два теракти, що мали статися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України (СБУ) запобігла серії вибухів у Вінниці, викривши та затримавши агентурну групу російського ГРУ.

Три підозрюваних - дві жінки та один чоловік, співпрацюючи з російськими спецслужбами, планували здійснити терористичні акти, намагаючись підірвати автівку Збройних Сил України та адміністративну будівлю поліції.

Як повідомили в СБУ, агенти, вербовані через телеграм-канали з пошуку "легких грошей", приїхали до Вінниці, орендували квартиру і отримали два саморобні вибухові пристрої (СВП).

Фото: Служба безпеки України

Перший вибух мав відбутися біля автівки військових, яку планували підривати дистанційно через телефонний дзвінок. Однак СБУ вчасно виявила ворожу діяльність і затримала агенток, коли вони готувалися до підриву.

Виготовленням вибухових пристроїв займався місцевий житель, 33-річний чоловік, який заклав вибухівку в термоси, а також додав шурупи для посилення вибухової сили.

Після цього планувалося здійснити другий вибух біля райвідділу поліції. Однак завдяки оперативним діям СБУ, ці плани були зірвані.

Під час обшуків у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ.

Зловмисників повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Викриття агентів РФ

Це вже не перша спроба ворога здійснити терористичні акти на території України. СБУ наголошує, що всі плани російських спецслужб будуть викриті і зірвані, а зрадники будуть понести відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку за спробу вчинення теракту в Тернополі. Окупанти завербували підлітка, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Росіяни шантажували дівчину "відвертими" фото.

Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.

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