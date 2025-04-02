СБУ затримала агента ФСБ, який виготовляв вибухівку для терактів в Україні

Служба безпеки України та Національна поліція затримали в Одесі російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для здійснення терактів на замовлення ФСБ.

Оперативники виявили, що один із таких пристроїв був використаний для нападу на українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Згідно з матеріалами справи, завербована ФСБ місцева жителька принесла вибухівку до райвідділу поліції в Біляївці, де вона була підірвана за допомогою дистанційного управління.

Під час вибуху загинула не тільки агентка, але й інші люди, що стали жертвами теракту. Виявилося, що вибуховий пристрій був виготовлений і переданий через кур'єра 44-річним рецидивістом з Дніпропетровщини, який раніше переховувався від правосуддя в Одесі.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ

Як з’ясували слідчі, цей чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через активність на Telegram-каналах, де шукав способи для «швидкого» заробітку. Після вербування він виконував завдання для ФСБ, зокрема підпалюючи автомобілі українських військових.

Згодом він змінив місце проживання, орендуючи квартиру, яку російська спецслужба оплачувала йому для виготовлення вибухівки.

Після теракту в Біляївці агент намагався уникнути затримання, регулярно змінюючи місця проживання і номери телефонів, проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Під час обшуків у помешканні затриманого було знайдено замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами та мобільний телефон для дистанційного активування пристрою.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ

За оперативною інформацією, цей вибуховий пристрій був призначений для вчинення нового теракту в регіоні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.