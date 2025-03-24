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СБУ застерігає: російські спецслужби вербують українських дітей для терактів

Фото: СБУ попереджає, що Росія використовує дітей для терактів (SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Гайдук

Служба безпеки України звернулася до батьків українських дітей із застереженням. Правоохоронці попереджають, що окупанти використовують підлітків у терактах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

За словами СБУ, зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. Тому Служба безпеки України щодня протидіє спробам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як "інструмент" для терактів.

Зокрема, російські куратори обіцяють підліткам "легкі гроші за нескладну роботу": забрати пакунок в одному місці та віднести в інше.

"Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із "кур’єром", прибираючи свідків і замітаючи сліди", - говорять в СБУ. 

Правоохоронці встановили, що за такою схемою розвивалися події в Івано-Франківську, де один підліток загинув, а інший залишився без ніг після того, як ворог підірвав "пакунок". Схожа ситуація склалася в Харківській області, де ФСБ використала 15-річного хлопця як смертника.

В СБУ підкреслюють, що часто батьки навіть не підозрюють, що їхня дитина перебуває в небезпеці. Тому дорослих закликають:

  • поясніти дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах - це смертельна пастка.
  • розказати їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками.
  • поширити цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку.

Також Служба безпеки пояснила як швидко повідомити про спробу вербування. Для цього створений офіційний чатбот СБУ "Спали" ФСБешника". Необхідно перейти за посиланням t.me/spaly_fsb_bot та повідомити, який злочин пропонували вчинити. Варто додати контакти вербувальника та інші деталі, які допоможуть СБУ зупинити ворога.

Організація терактів РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку за спробу вчинення теракту в Тернополі. Окупанти завербували підлітка, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Росіяни шантажували дівчину "відвертими" фото.

Також СБУ та Нацполіція запобігли теракту, який мав відбутися в центрі Житомира 28 лютого. Агент РФ, яким виявився підліток, планував його біля "Алеї Слави Героям". Його також хотіли підірвати разом із вибухівкою, яку він зробив сам.

Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.

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