СБУ застерігає: російські спецслужби вербують українських дітей для терактів

За словами СБУ, зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. Тому Служба безпеки України щодня протидіє спробам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як "інструмент" для терактів.

Зокрема, російські куратори обіцяють підліткам "легкі гроші за нескладну роботу": забрати пакунок в одному місці та віднести в інше.

"Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із "кур’єром", прибираючи свідків і замітаючи сліди", - говорять в СБУ.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою розвивалися події в Івано-Франківську, де один підліток загинув, а інший залишився без ніг після того, як ворог підірвав "пакунок". Схожа ситуація склалася в Харківській області, де ФСБ використала 15-річного хлопця як смертника.

В СБУ підкреслюють, що часто батьки навіть не підозрюють, що їхня дитина перебуває в небезпеці. Тому дорослих закликають:

поясніти дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах - це смертельна пастка.

розказати їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками.

поширити цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку.

Також Служба безпеки пояснила як швидко повідомити про спробу вербування. Для цього створений офіційний чатбот СБУ "Спали" ФСБешника". Необхідно перейти за посиланням t.me/spaly_fsb_bot та повідомити, який злочин пропонували вчинити. Варто додати контакти вербувальника та інші деталі, які допоможуть СБУ зупинити ворога.