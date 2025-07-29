СБУ запобігла замаху на командира "Вовків Да Вінчі": РФ готувала вбивство Філімонова

Для реалізації злочину російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровської області, видаючи себе за співробітників СБУ.

"Агентурні операції "під чужим прапором" - це досить нова тактика для російської спецслужби", - зазначили в СБУ.

Згідно з матеріалами справи, під час вербувальних бесід представники ФСБ називали себе співробітниками Служби безпеки України та ставили агенту завдання нібито в інтересах держави. У такий спосіб вони втягнули до операції учасника АТО з Кам’янського, який щиро вважав, що допомагає СБУ знешкодити коригувальника, що працює на РФ.

За даними слідства, чоловіку зателефонувала через одну із соцмереж жінка, яка представилася співробітницею СБУ. Вона повідомила, що інтернет-магазин, у якому фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю інформацію використали для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомили про відкриття фіктивної кримінальної справи.

"З метою посилення психологічного тиску представники ФСБ надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ", - йдеться в повідомленні.

Після цього йому запропонували нібито "співпрацю" зі Службою в обмін на закриття справи. Для цього йому надіслали анкету на "прийом до СБУ" та наказали прибути до Києва.

У СБУ зазначили, що куратори з ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця. Він був переконаний, що допомагає українській спецслужбі та висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя.

У Києві фігурант отримав завдання орендувати квартиру поблизу будинку, де, за даними ФСБ, проживав Філімонов, і почати стеження за його автомобілем. Представник російської спецслужби запевнив чоловіка, що командир ЗСУ нібито є "зрадником", який наводить удари на Київ.

Після одного з ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе саме "об’єкт" спостереження. Агент регулярно надсилав куратору фотозвіти, зокрема світлини двору та опис переміщень військового.

Згодом фігурант отримав координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав наказ ліквідувати Філімонова.

Оперативники СБУ затримали його, коли той виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.