СБУ запобігла вбивству Зеленського, а Кабмін схвалив створення нових сил ЗСУ: новини за 7 травня

СБУ викрила агентів ФСБ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. А Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем в Україні.
РБК-Україна зібрало головні новини за 7 травня.
Як передає видання Haaret, ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" у ніч на вівторок, 7 травня.
"Військові знищили понад 150 цілей ХАМАС та здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно-пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 км від Єгипту", - йдеться в повідомленні.
Крім того, щонайменше 20 членів ХАМАС було вбито, а шахти тунелів терористів знищено.
Голова СБУ Василь Малюк розповів в коментарі РБК-Україна, що переважну більшість російських "агентів" затримують, випереджаючи їхню діяльність, тобто на тому етапі, коли вони ще не встигли завдати шкоди. Крім того, найчастіше за одним зрадником ховається ціла сітка.
"Маркером нашої результативності є, у тому числі й те, що лише за минулий рік СБУ викрила 47 агентурних мереж, а з початку цього року - ще 11. Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповідає Малюк.
Рух суден з протоки Босфор у Туреччині припинено в обох напрямках після того, як вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину через несправність обладнання.
Згідно з повідомленням управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів під назвою ALEXIS сіло на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша. Триває рятувальна операція.
У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.
"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - пояснив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним за рішеннями Міністерства економіки.
Про таке повідомив заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
За його словами, це стосується рішень про бронювання, які не закінчилися на день прийняття цього рішення.
За інформацією Служби безпеки, було викрито мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Серед затриманих два полковники Управління державної охорони України.
Так, одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити. Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.
7 травня СБУ повідомила, що запобігла замаху на вбивство президента України Володимира Зеленського, а також керівників силових відомств – голови СБУ Василя Малюка та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.
Це не вперше, коли противник готує замах на керівників спецслужб та найвище політичне керівництво. Про інші спроби та кінцеву мету Кремля, – у матеріалі РБК-Україна.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України.
За його словами, якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть Росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть.
Президент Молдови Мая Санду підкреслила, що якщо гіпотетично Молдові запропонують вибити російських миротворців із Придністров'я, то країна відмовиться від військового шляху вирішення питання.
Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому росіяни не використовують його для своєї логістики в повному обсязі, заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
Для знищення Кримського мосту Україні потрібно випустити велику кількість ракет. Але українські фахівці вже знають місця, куди потрібно завдавати ударів, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Армія Білорусі під час раптової перевірки засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї виведе на полігони комплекси "Іскандер-М" і "Полонез-М".
Зазначається, що до перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази та 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М".
У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".
Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ у ЗСУ - Сил безпілотних систем.
"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Для реалізації цієї ініціативи, Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України", – написав Умєров.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.