СБУ запобігла теракту в Полтавській області: агентка РФ готувала підриви біля відділу поліції

Служби безпеки України (СБУ) зупинила серію терактів на Полтавщині, затримавши російську агентку, яка планувала підриви біля адміністративних будівель українських військових та правоохоронців.

За даними спецслужб, терористка отримала завдання від російської федерації на вчинення вибухів поблизу місцевого райвідділу поліції та міського ТЦК, причому вибухи мали статися під час години пік, що забезпечило б максимальні людські жертви.

Встановлено, що вона планувала закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) поблизу цих об'єктів.

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка готувала теракти біля поліції

Особливістю операції було те, що під час мінування території будівель, терористка повинна була бути підірвана разом із вибухівкою. Однак співробітники СБУ своєчасно виявили плани ворога та затримали агентку до того, як вона змогла здійснити свої злочинні наміри.

Подробиці справи

Згідно з інформацією слідства, затриманою виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини. Жінка шукала легкі гроші в онлайн-казино, де і була завербована російським спецслужбістом.

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка готувала теракти біля поліції

Для виконання замовлення вона отримала гроші для оренди конспіративної квартири та закупівлі матеріалів для виготовлення вибухівки.

Серед вилучених доказів під час обшуків були складові для виготовлення вибухових пристроїв, а також мобільний телефон, на якому зберігалися переписки з російським куратором.

Служба безпеки повідомила фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за підготовку до вчинення терористичного акту та незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Вона перебуває під вартою, а їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.