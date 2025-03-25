СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Кривому Розі, затримано ворожого агента

Співробітники служби безпеки України (СБУ) затримали ворожого агента, якого ворог планував "втемну" підірвати біля територіального центру комплектування (ТЦК) у Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Подробиці справи

Агент повинен був залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об’єкта. Окупанти ж, своєю чергою, планували підірвати її разом з фігурантом вранці в годину пік, щоб залишити максимальну кількість жертв.

Виконавцем теракту виявився 26-річний львів'янин, якого російська спецслужба завербувала через Telegram.

"За інструкцією окупантів їхній агент прибув до Кривого Рогу і отримав локацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім він приніс його до орендованої квартири, де доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами – болтами, арматурою – і приєднав телефон для дистанційної активації., - пише СБУ.

Фото: СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Кривому Розі (t.me/SBUkr)

Після цього фігурант провів дорозвідку поблизу цілі, де мав закласти замасковану під вогнегасник вибухівку.

"Увесь цей час російська спецслужба відслідковувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону", - додає СБУ.

Що загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - готування до вчинення терористичного акту. Йому загрожує 12 років тюрми.