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СБУ запобігла терактам у Харкові: лаборант вишу готував підриви держустанов

Фото: СБУ викрила лаборанта вишу, який готував теракти у Харкові (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) запобігла серії терактів у Харкові, які готував 48-річний лаборант одного з університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з даними слідства, агент Федеральної служби безпеки (ФСБ), готував серю вибухів біля держустанов регіону. Для злочину він виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.

Зрадником виявився 48-річний лаборант одного з вишів, якого ворог завербував через Telegram-канали. 

За інструкцією куратора він повинен був виготовити СВП для дистанційного підриву та підсилити вибухівки гайками, шурупами й цвяхами. 

"Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням. Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора", - додає СБУ. 

Щоб уникнути підозр, зрадник маскував СВП під побутові предмети. 

 

Фото: СБУ викрила лаборанта вишу, який готував теракти у Харкові (ssu.gov.ua)

Викрито лаборанта було завчасно. Його затримали "на гарячому", коли він  облаштовував схованку для 3-ї вибухівки біля багатоквартирного будинку.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала 20-річного зрадника, який готував ворожі обстріли Черкаської області.

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Служба безпеки УкраїниХарків