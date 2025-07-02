ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ запобігла терактам у Харкові: лаборант вишу готував підриви держустанов

Середа 02 липня 2025 12:56
UA EN RU
СБУ запобігла терактам у Харкові: лаборант вишу готував підриви держустанов Фото: СБУ викрила лаборанта вишу, який готував теракти у Харкові (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) запобігла серії терактів у Харкові, які готував 48-річний лаборант одного з університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з даними слідства, агент Федеральної служби безпеки (ФСБ), готував серю вибухів біля держустанов регіону. Для злочину він виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.

Зрадником виявився 48-річний лаборант одного з вишів, якого ворог завербував через Telegram-канали.

За інструкцією куратора він повинен був виготовити СВП для дистанційного підриву та підсилити вибухівки гайками, шурупами й цвяхами.

"Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням. Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора", - додає СБУ.

Щоб уникнути підозр, зрадник маскував СВП під побутові предмети.

Фото: СБУ викрила лаборанта вишу, який готував теракти у Харкові (ssu.gov.ua)

Викрито лаборанта було завчасно. Його затримали "на гарячому", коли він облаштовував схованку для 3-ї вибухівки біля багатоквартирного будинку.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала 20-річного зрадника, який готував ворожі обстріли Черкаської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду