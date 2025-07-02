СБУ запобігла терактам у Харкові: лаборант вишу готував підриви держустанов

Служба безпеки України (СБУ) запобігла серії терактів у Харкові, які готував 48-річний лаборант одного з університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з даними слідства, агент Федеральної служби безпеки (ФСБ), готував серю вибухів біля держустанов регіону. Для злочину він виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.

Зрадником виявився 48-річний лаборант одного з вишів, якого ворог завербував через Telegram-канали.

За інструкцією куратора він повинен був виготовити СВП для дистанційного підриву та підсилити вибухівки гайками, шурупами й цвяхами.

"Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням. Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора", - додає СБУ.

Щоб уникнути підозр, зрадник маскував СВП під побутові предмети.

Фото: СБУ викрила лаборанта вишу, який готував теракти у Харкові (ssu.gov.ua)

Викрито лаборанта було завчасно. Його затримали "на гарячому", коли він облаштовував схованку для 3-ї вибухівки біля багатоквартирного будинку.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.