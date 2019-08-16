СБУ заинтересовалась деятельностью IMAX в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) заинтересовалась работой в аннексированном Крыму канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования.

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщили, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.

По предварительной информации, ​в Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.

Также накануне стало известно, что с крымского проката отозвали украинский мультфильм из-за нарушения авторских прав и прав лицензирования Украиной кинопроката в Крыму.

Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая так называемая дача Брежнева, которая была "национализирована" оккупационными властями после аннексии полуострова.