СБУ задержала группу вымогателей, которые угрожали убийствами состоятельным украинцам

Служба безопасности Украины в Харькове задержала группу вымогателей, которые угрожали убийствами состоятельным украинцам и членам их семей. Таким образом злоумышленники пытались заполучить деньги.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, участники группировки требовали деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им убийствами, в том числе детей.

"В состав группы входило пятеро местных жителей, среди которых были лица, которые уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание за насильственные и имущественные преступления", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали об одном из эпизодов преступной деятельности группировки. Так, злоумышленники требовали от харьковчанина, который занимается профессиональной медицинской практикой в ​​сфере пластической хирургии, 35 тысяч долларов, угрожая, в случае неуплаты денег, убить его малолетнего ребенка.

"Информацию о материальном состоянии врача, составе его семьи и адресе проживания вымогатели узнали от знакомого жертвы, который также планировал нажиться на этом преступлении. Сначала злоумышленники требовали от врача 100 тысяч долларов, но впоследствии согласились на меньшую сумму", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За это им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.

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