ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ заблокировала контрабанду "лекарств" в Украину: среди них - препараты при лечении COVID

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 15:18
СБУ заблокировала контрабанду "лекарств" в Украину: среди них - препараты при лечении COVID Фото: СБУ заблокировала контрабанду препаратов (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду медицинских препаратов неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные во время свертывания крови при COVID-19.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Отмечается, что продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Госслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

"Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных учреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области и изъяли:

  • 4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, на общую сумму почти 6,5 млн грн;

  • 66,2 тысячи долл. США и 65 тысяч гривен наличными;

  • банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;

  • компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, в начале апреля СНБО впервые ввела персональные санкции за контрабанду. Как заявили в СНБО, санкции были введены против "топ-10 контрабандистов".

Позже секретарь СНБО опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество лекарства
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины