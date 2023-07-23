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СБУ встановила ще 31 колаборанта з окупаційної "МВС РФ", які брали участь в катуваннях

Фото: СБУ встановила ще 31 колаборанта з окупаційної "МВС РФ", які брали участь в катуваннях (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ встановила особи ще 31 колаборанта, які вступили до так званого окупаційного "МВС" Росії на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що в окупації зрадників призначили до складу Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції Росії. Підбір "кадрів" здійснювали під "кураторством" ФСБ.

"Перебуваючи на "посадах", колаборанти брали участь у каральних заходах, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні. Свої злочинні дії фігуранти супроводжували масовим викраденням людей та розграбуванням їхнього приватного майна", - пише пресслужба.

Також зафіксовані випадки ув'язнення цивільних в російських катівнях, які були облаштовані у тимчасово захоплених будівлях. Там до останніх застосовували тортури.

"Також викриті колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої "явки" на фейковому референдумі щодо "приєднання" регіону до Росії", - додає СБУ.

Наразі злочинці переховуються від правосуддя в окупації. Тривають заходи для притягнення колаборантів до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила двох прихильників "рашизму". Один з них колишній учитель Київського ліцею.

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